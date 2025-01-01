Lenßen & Partner
Folge 38: Der Sohn des Killers
22 Min.Ab 12
Hannes Kappen (18) hat seinen Vater Thomas dabei beobachtet, wie er illegal Waffen kaufte. Eine heimliche Liebesbeziehung des Vaters zu einer Unbekannten lässt vermuten, dass Thomas Kappen am Selbstmord seiner Frau beteiligt gewesen sein könnte. Dieser Verdacht verstärkt sich, als man bei ihm eine Waffensammlung entdeckt. Doch dann finden Ingo Lenßen und Partner den verschwundenen Abschiedsbrief der Mutter ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1