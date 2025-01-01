Lenßen & Partner
Folge 47: Attentat am Fußball-Stadion
21 Min.Ab 12
Kai Sparn, Inhaber eines florierenden Malerbetriebs, wird schikaniert und bedroht. Er verdächtigt Klaus Eichner, einen Vereinskollegen im Fußballclub, mit dessen Frau er ein neues Leben beginnen möchte. Die Ermittlungen bestätigen, dass Eichner extrem eifersüchtig und wütend auf Sparn ist ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1