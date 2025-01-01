Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Todesgefahr in den Bergen

SAT.1Staffel 2Folge 61
Todesgefahr in den Bergen

Lenßen & Partner

Folge 61: Todesgefahr in den Bergen

22 Min.Ab 12

Bergferien mit katastrophalen Folgen: Die 19-jährige Svenja Elsbeck wurde Opfer eines Rasers und liegt seitdem im Koma. Ihre Mutter Bärbel bittet Ingo Lenßen, den flüchtigen Fahrer ausfindig zu machen. Seine Ermittler machen sich auf zum Tatort im Urlaubsgebiet und können einem betrunkenen Autofahrer, dem Pensionsbesitzer Bruno Schrammel, gerade noch ausweichen. Hat er Svenja auf dem Gewissen? Oder war es doch Almwirt Führmann, den irgendetwas mit Svenja zu verbinden scheint?

