Lenßen & Partner

Tod im Reitstall

SAT.1Staffel 2Folge 66
Tod im Reitstall

Tod im ReitstallJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 66: Tod im Reitstall

22 Min.Ab 12

Nachdem sein kostbarstes Rennpferd Hurrikan getötet wurde, fürchtet Reitstallbesitzer Bernhard Pleissen um das Leben seines zweitbesten Pferdes. Die Ermittler schleusen sich als Journalisten getarnt in den Reitstall ein. Dort gerät Jockey Fabian Martens in ihr Visier, der ein Motiv hätte, sich mit den Pferdemorden an Pleissen zu rächen. Oder steckt der unzufriedene Stallknecht dahinter? Nach einer Verfolgungsjagd zu Pferd können Lenßen & Partner den wahren Täter stellen ...

