Lenßen & Partner
Folge 71: Eifersucht auf sizilianisch
23 Min.Ab 12
Die stellvertretende Schuldirektorin Juliane Thelen bekommt anonyme Liebesbriefe, und jetzt hat auch noch ihr Freund Enzo Rosso davon Wind bekommen. Der heißblütige Italiener macht der Mandantin mit seinen Eifersuchtsattacken das Leben zur Hölle. Im Streit droht Enzo ihr sogar, sie umzubringen. Wer steckt hinter den Briefen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1