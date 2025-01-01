Lenßen & Partner
Folge 80: Sexy Biester
22 Min.Ab 12
Ein ungewöhnlicher Anruf erreicht Ingo Lenßen: Tobias Clement, ein ehemaliger Mandant, sitzt nackt, aller Sachen beraubt, in einem Hotelzimmer. Er kann sich an nichts mehr erinnern - Filmriss! Bevor das passierte, war er mit zwei Mädchen zusammen, denen er helfen wollte. Auch Christian Storm, der die Mädchen ausfindig macht, wird von den beiden bestohlen. Doch bevor er und Sandra Nitka die Diebinnen ausfragen können, sind sie geflohen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1