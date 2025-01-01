Lenßen & Partner
Folge 83: Die verschwundene Zeugin
22 Min.Ab 12
Charlotte Seebrecht, Mitarbeiterin eines Pharmakonzerns, hat heimlich Unterlagen kopiert, aus denen ersichtlich wird, dass ihr Chef Karl-Uwe Meindl in illegale Geschäfte verwickelt ist. Doch als die Ermittler zu der Mandantin fahren, ist ihre Wohnung völlig durchwühlt und Frau Seebrecht verschwunden. Die Detektive schleusen sich in den Pharmakonzern und werden Zeuge, wie der Chef unzulässige Medikamente in die dritte Welt verkauft.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
