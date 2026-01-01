Lenßen & Partner
Folge 85: Der schwule Ehemann
22 Min.Ab 12
Nach 18 Ehejahren hat Dagmar Hofmanns einen Verdacht: Ihr Mann Bernhard ist schwul. Wie lange lebt er schon mit diesem Geheimnis? Erklärt seine Neigung auch, dass im Ehebett nichts mehr läuft? Katja Hansen und Tekin Kurtulus beobachten, wie sich Bernhard Hofmanns in einem Sexshop für Schwule umsieht und sich mit einem Homosexuellen trifft. Aber warum ist er außerdem mit Jana Vollmer verabredet?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
