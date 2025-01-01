Lenßen & Partner
Folge 89: Die Sex-Kur
22 Min.Ab 12
Hermann Wegener ist vor ein paar Tagen von einer Kur zurückgekommen und hat seiner Frau Claudia eine Affäre mit der Sängerin Tatjana gebeichtet. Jetzt wird er von Unbekannten mit einem pikanten Video erpresst. Da der Mandant einen hochrangigen Posten bekleidet, will er verhindern, dass die Affäre öffentlich wird. Christian Storm nimmt Kontakt zu der Sängerin auf, die in der Kurklinik arbeitet - es stellt sich heraus, dass sie Patienten für Liebesspiele mit sich zahlen lässt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1