Lenßen & Partner
Folge 90: Der Todesengel
22 Min.Ab 12
Zerstrittene Geschwister, ein verlorener Bruder - und der dazugehörige Familienvater, der sich umgebracht haben soll. Aber an diesem Selbstmord gibt es begründete Zweifel, Tochter Maria Kleinert glaubt an Mord und präsentiert eine Verdächtige: ihre Schwester Luisa Aydin. Hat sie ihren Vater ermordet, weil der sie enterben wollte? Wer ist der Mann, den sie nachts heimlich unter einer Brücke trifft? Dann findet Ingo Lenßen einen roten BH in der Wohnung des Verstorbenen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1