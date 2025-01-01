Lenßen & Partner
Folge 95: Dreckige Muskelspiele
22 Min.Ab 12
Die Bodybuilderin Carmen Holler fürchtet, dass ihr Mann Andreas - ebenfalls Bodybuilder und Besitzer eines Fitnessstudios - fremdgeht. Die Ermittler werden Zeugen einer Begegnung zwischen ihm und seiner Angestellten Jennifer im Whirlpool des Studios. Doch Andreas lehnt deren eindeutiges Angebot ab. Am nächsten Tag bekommt er einen beinahe tödlichen Anabolika-Mix von seiner Mitarbeiterin serviert ...
Lenßen & Partner
