Lenßen & Partner

Der Samenraub

SAT.1Staffel 2Folge 99
Folge 99: Der Samenraub

22 Min.Ab 12

Vergewaltigung eines Mannes - und das auch noch im Krankenhaus. Opfer ist Frank Jochberg, der an sein Bett gefesselt, ruhig gestellt und mit Potenzmitteln vollgepumpt wurde. Ein erster Verdacht richtet sich gegen seine Ex-Freundin, die unbedingt ein Kind von ihm wollte. Tatsächlich ist sie schwanger, aber auch die Hinweise auf eine Schwester verdichten sich. Sandra Nitka ermittelt als Pflegehelferin, und Christian Storm muss für eine List seine Menschenwürde riskieren ...

