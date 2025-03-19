Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 4vom 19.03.2025
Folge 4: Henke vs. Merle (Highlights)

47 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

In Folge 4 wird’s hektisch: Henke & Merle kämpfen gegen die Zeit, während der Live-Chat entscheidet, ob ein Gericht aus dem Orient, Marokko oder Frankreich gekocht wird – und welche Joker oder Handicaps ins Spiel kommen. Doch nicht alles läuft wie geplant, und manchmal muss man wissen, wann Schluss ist.

