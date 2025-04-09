Hugo vs. Wichtiger (Highlights)Jetzt kostenlos streamen
Let them cook
Folge 7: Hugo vs. Wichtiger (Highlights)
47 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Hugo & Wichtiger müssen in Folge 7 die Königsberger Klopse auf den Teller bringen - ein Gericht, das für sie beide Neuland ist. Mit ein paar Pannen und unerwarteten Wendungen geht’s ordentlich zur Sache. Wird es ihnen gelingen, die Hosts und den Chat zu überzeugen, oder endet das Ganze im völligen Durcheinander?
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Insight GG GmbH & Pommesbuden Entertainment
Enthält Produktplatzierungen