Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let them cook

MontanaBlack vs. AbuGoku (Highlights)

JoynStaffel 1Folge 6vom 02.04.2025
MontanaBlack vs. AbuGoku (Highlights)

MontanaBlack vs. AbuGoku (Highlights)Jetzt kostenlos streamen

Let them cook

Folge 6: MontanaBlack vs. AbuGoku (Highlights)

52 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

MontanaBlack vs. AbuGoku - in Folge 6 wird nicht nur gekocht, sondern auch gemixt! Der Live-Chat entscheidet, welches Gericht auf den Teller kommt, doch damit nicht genug: Ein selbst kreierter Gönrgy-Cocktail steht ebenfalls auf dem Menü. Wer meistert die doppelte Herausforderung?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Let them cook
Joyn
Let them cook

Let them cook

Alle 1 Staffeln und Folgen