MontanaBlack vs. AbuGoku (Highlights)Jetzt kostenlos streamen
Let them cook
Folge 6: MontanaBlack vs. AbuGoku (Highlights)
52 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
MontanaBlack vs. AbuGoku - in Folge 6 wird nicht nur gekocht, sondern auch gemixt! Der Live-Chat entscheidet, welches Gericht auf den Teller kommt, doch damit nicht genug: Ein selbst kreierter Gönrgy-Cocktail steht ebenfalls auf dem Menü. Wer meistert die doppelte Herausforderung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let them cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Insight GG GmbH & Pommesbuden Entertainment
Enthält Produktplatzierungen