Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment
Folge 3: Episode 3
118 Min.Ab 12
Alle Sinne auf Empfang. Schon im Bus auf dem Weg ins "Schloss der Sinne" zeigt sich, wer den richtigen "Riecher" hat und mit anderen Singles matcht. In der Sinnesphase "Hören" werden in intensiven Gesprächen Rücken an Rücken ohne Blickkontakt erste Gemeinsamkeiten oder Macken entdeckt. Und beim "Fühlen und Schmecken" wird es richtig sinnlich ... Ist die Liebe entfacht und sind zwei Singles bereit, sich die Ehe zu versprechen, dürfen sie sich zur Verlobung endlich sehen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen