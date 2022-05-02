Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment
Folge 4: Episode 4
95 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12
Endlich können sich die verlobten Paare tief in die Augen schauen und intensive Gespräche miteinander führen. Im Liebesurlaub auf Fuerteventura erleben die Verlobten romantische Momente bei gemeinsamen Unternehmungen. Bei wem entflammen Liebe und Leidenschaft noch stärker? Bei wem bringt die neue Nähe die Beziehung zum Wackeln? Rückt die Hochzeit näher oder endet das sinnliche Experiment hier?
Genre:Dokumentation, Reality, Romanze
Produktion:DE, 2022
