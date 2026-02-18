Should I stay or should I go?Jetzt kostenlos streamen
Liebe Ohne Filter
Folge 33: Should I stay or should I go?
"Warum schaffen es manche Paare, über Jahrzehnte miteinander verbunden zu bleiben – während andere sich irgendwann verlieren? In dieser Folge sprechen wir mit den erfahrenen Paartherapeuten und Journalisten Dagmar Kieselbach und Thomas Hallet über die Höhen und Tiefen langjähriger Beziehungen. Die beiden begleiten Paare nicht nur gemeinsam in ihrer Arbeit – sie bringen auch ihre eigene Erfahrung aus über 30 gemeinsamen Ehejahren mit ein. Sie wissen, dass eine lange Partnerschaft nicht bedeutet, immer einer Meinung zu sein, sondern miteinander zu wachsen, Unterschiede anzunehmen und die Verbindung immer wieder bewusst zu pflegen. Während häufig nur eine Therapeutin oder ein Therapeut auf eine Beziehung schaut, profitieren Paare bei ihnen von zwei Perspektiven, unterschiedlichen Erfahrungen und Blickwinkeln – und genau daraus entstehen oft neue Impulse für mehr Verständnis, Nähe und eine lebendige Partnerschaft. Sie erzählen aus ihrer Arbeit mit Paaren, warum Menschen Unterstützung suchen – nicht nur in akuten Krisen, sondern auch vorbeugend vor großen Lebensveränderungen wie Familiengründung, dem Auszug der Kinder oder dem Eintritt in den Ruhestand. Es geht um die kleinen Dinge, die eine große Wirkung haben können: Das BeziehungskontoWarum liebevolle Gesten, Aufmerksamkeit und gemeinsame schöne Momente wichtige „Einzahlungen“ für die emotionale Verbindung sind. Die Kraft kleiner RitualeVom bewussten Begrüßen beim Heimkommen bis hin zum täglichen Kuss – warum Nähe im Alltag bewusst gepflegt werden möchte. Miteinander reden – und einander verstehenWarum Paare manchmal aneinander vorbeireden und wie gegenseitiges Verständnis wieder wachsen kann. Außerdem sprechen wir über Krisen, Verletzungen, den Umgang mit Affären und die große Frage: „Should I stay or should I go?“ Lohnt es sich zu bleiben und gemeinsam einen neuen Weg zu finden – oder ist Loslassen manchmal die ehrlichere Entscheidung? Dagmar Kieselbach und Thomas Hallet stellen außerdem ihr Buch „Should I stay or should I go? – 20 Fragen an deine Beziehung“ vor – einen Begleiter für alle, die ihre Partnerschaft bewusster betrachten und stärken möchten. Eine inspirierende Folge über Liebe, Kommunikation und die Erkenntnis: Eine Beziehung bleibt lebendig, wenn beide bereit sind, sie immer wieder neu zu gestalten.
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