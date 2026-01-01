Liebe Ohne Filter
Liebe Ohne Filter
Liebe ohne Filter ist der Podcast für alle, die sich eine echte, erfüllte Partnerschaft wünschen und Beziehung neu, ehrlich und ohne Oberflächlichkeit betrachten möchten. Moderatorin Simone Janssen, erfahrene Partnervermittlerin mit über 33 Jahren Praxis, spricht über Partnersuche, Liebe, Beziehung, Trennung, Neuanfang, Selbstwert, emotionale Heilung und persönliche Entwicklung. In diesem Podcast geht es nicht nur darum, wie man einen passenden Partner oder eine passende Partnerin findet, sondern auch um die Frage, wie Beziehungen gelingen, wachsen und Krisen überstehen können. Es geht um echte Begegnungen statt Dating-Spiele, um Verbindung statt Masken und um die Themen, die viele Menschen wirklich bewegen: Bindung, Verlust, Veränderung, Wechseljahre, Verletzungen aus vergangenen Beziehungen, Selbstfürsorge, Vertrauen und neue Lebensperspektiven. Simone Janssen spricht offen, menschlich und lebensnah und gemeinsam mit Expertinnen, Experten und Gästen, die wertvolle Impulse für Liebe und Beziehung geben. Dabei stehen nicht perfekte Fassaden im Mittelpunkt, sondern ehrliche Erfahrungen, neue Erkenntnisse und konkrete Orientierung für Menschen, die sich wieder nach Nähe, Klarheit und einer liebevollen Partnerschaft sehnen. Wenn du dich fragst, ob Partnersuche ohne Dating-Apps, eine glückliche Beziehung nach einer Trennung oder ein echter Neuanfang in der zweiten Lebenshälfte möglich ist, findest du hier Mut, Wissen und Inspiration. Liebe ohne Filter ist dein Podcast rund um Partnersuche ab 50, Beziehungen, Selbstliebe, Beziehungsprobleme, emotionale Heilung und authentische Liebe.
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