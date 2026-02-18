Liebe Ohne Filter
Folge 34: Herz über Schmerz
"Was passiert, wenn das Leben von einem Moment auf den anderen eine völlig neue Richtung nimmt? Wenn Gewissheiten zerbrechen, Fragen offenbleiben und man plötzlich einen Weg finden muss, den man sich nie ausgesucht hätte? Mein heutiger Gast ist Christina. Sie spricht offen über den plötzlichen Verlust ihres Mannes, über Wahrheiten, die erst danach ans Licht kamen, und über den langen Weg zurück zu sich selbst. Gemeinsam sprechen wir über Trauer, Enttäuschung, Resilienz und darüber, wie man nach schweren Zeiten wieder Vertrauen, Lebensfreude und Stärke findet. Es geht um echte Geschichten. Um ehrliche Gespräche. Und um die Erkenntnis, dass auch nach den dunkelsten Momenten ein neuer Anfang möglich ist.
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