Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 06.07.2026: Kuchen, Küche – Chaos?
44 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 6
Baylen will Colin mit einem selbstgebackenen Red-Velvet-Kuchen zum Geburtstag überraschen. Zwischen Einkaufsstress, eskalierenden Tics, Buttermilch-Ekel und mathematisch exakt getimten Backzeiten wird die Küche schnell zur Chaoszone. Zum Glück hilft Freundin Lela, bevor Baylens Nerven völlig durchdrehen. Gleichzeitig mischen sich Baylens Eltern wieder stärker ein – inklusive gut gemeinter Beziehungstipps, die beim Geburtstagsessen für angespannte Stimmung sorgen. Und mittendrin versucht Baylen, trotz Tourette, Perfektionismus und totalem Back-Wahnsinn einfach nur eines: Colin glücklich zu machen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.