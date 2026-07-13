Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 13.07.2026: Girls Night
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Baylen steckt mitten im Hochzeitschaos: Colin macht sich Sorgen um Geld, Job und ihre gemeinsame Zukunft, während die 21-Jährige versucht, sich trotz Tourette und Dauerstress nicht unterkriegen zu lassen. Zur Ablenkung organisiert sie einen Mädelsabend mit exotischen Drinks, Zuckerwatte und Perücken-Party. Gleichzeitig hat Baylens Vater eine neue Idee für die Trauung: Warum nicht einfach im eigenen Garten heiraten – inklusive Alpakas und Baseballspielfeld? Zwischen Lachflashs, emotionalen Gesprächen und Hochzeitswahnsinn wird schnell klar: Diese Feier wird garantiert alles andere als gewöhnlich.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.