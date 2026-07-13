Life of Baylen - Ich ticke anders!
Folge vom 13.07.2026: Alarmstufe Angst
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Die nächsten Turbulenzen kündigen sich an: Während Bräutigam Colin skeptisch auf die Idee einer Gartenhochzeit mit Hundehaufen und Insekten reagiert, will Baylen beweisen, dass sie auch ohne ständige Hilfe klarkommt. Doch der erste Übernachtungsbesuch ihres kleinen Bruders Bechnir entwickelt sich schnell zur Nervenprobe: Rauch in der Küche, Angststörungen, nächtliche Zwänge und emotionale Gespräche bringen beide an ihre Grenzen. Gleichzeitig wird Baylen klar, wie ähnlich Bechnir ihr in Wirklichkeit ist – und dass ihre Familie wahrscheinlich ein ernstes Problem übersehen hat.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.