Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lip Sync Stories

Twenty4tim

JoynStaffel 1Folge 10
Twenty4tim

Twenty4timJetzt kostenlos streamen

Lip Sync Stories

Folge 10: Twenty4tim

17 Min.

Wie schafft man es, seinen Hausschlüssel, Autoschlüssel, Geldbeutel und Handy an einem Tag, nach einander an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten zu verlieren? Man muss Twenty4Tim sein. Ein Tag voller verzweifelter Anrufe, Suchaktionen und bizarren Begegnungen, mit nur einer Mission: alle verlorenen Gegenstände wiederzufinden! Mission Impossible?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lip Sync Stories
Joyn
Lip Sync Stories

Lip Sync Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen