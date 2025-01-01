Lip Sync Stories
Folge 2: Bernhard Hoëcker
17 Min.
Eine Rallye mit einer Prinzessin, die irgendwie keine ist. Eine Preisverleihung mit Unterschriftenfälschung, die auf jeden Fall eine ist. Und eine Einreise in die USA mit einem Reisepass, der gestohlen ist. Für Comedian Bernhard Hoecker der ganz normale Wahsinn.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lip Sync Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn