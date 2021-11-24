Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 24.11.2021: Episode 17
44 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 6
Zwei Welse und kein Angelschein: Der junge Mann, denn Dustin Delgado im „Lone Star State“ zur Rede stellt, behauptet, er hätte die Fische nicht gefangen, sondern nur das Boot zum Anleger gefahren. Aber auf faule Ausreden fällt der erfahrene Wildhüter nicht herein. Im Taylor County klicken unterdessen die Handschellen. James Cummings nimmt dort eine verdächtige Person fest, gegen die ein Haftbefehl wegen eines unbezahlten Strafzettels und Drogendelikten vorliegt. Und Jagdaufseher Mike Boone führt im Pine Island Bayou Sicherheitskontrollen durch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.