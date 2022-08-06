Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 06.08.2022: Episode 6
44 Min.Folge vom 06.08.2022Ab 12
Im Denton County wurde ein Hirsch in einem Müllcontainer entsorgt. Wie lange ist das Tier bereits tot? Und finden sich am Kadaver Schusswunden oder Verletzungen? Dustin Delgado geht der Sache im „Lone Star State“ auf den Grund. Michael Serbanic und Matt Kiel untersuchen derweil drei Hütten, die von unbekannten Personen in einem Wald errichtet wurden. Zu welchem Zweck hat man die Unterkünfte dort aufgebaut? Und Austin Shoemaker schützt die Flora und Fauna auf der Halbinsel Bolivar. Der texanische Wildhüter entsorgt dort ein verbotenes Stellnetz.
Genre:Reality, Recht, Tiere
12
