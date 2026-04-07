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Lost Places

Lost Places - Folge 78

WELTFolge vom 07.04.2026
Lost Places - Folge 78

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Lost Places

Folge vom 07.04.2026: Lost Places - Folge 78

43 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

In Maltas Hauptstadt Valletta befindet sich eine verborgene Gartenanlage: Von wem wurde dieser prunkvolle Bau errichtet? Am Rande der kubanischen Hauptstadt Havanna liegt die verlassene Ruine einer einst berühmten Kunstschule. In der US-Metropole Philadelphia erstreckt sich ein weitläufiger Komplex, in dem einst ein berühmter Straftäter lebte. Und im Süden Nürnbergs liegt ein verwildertes Areal mit Bauten, die an Deutschlands dunkle Geschichte erinnern.

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