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Lost Places

Lost Places - Folge 73

WELTFolge vom 01.06.2026
Lost Places - Folge 73

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Lost Places

Folge vom 01.06.2026: Lost Places - Folge 73

41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Auf der australischen Cockatoo-Insel befinden sich die Überreste eines einst berüchtigten Gefängnisses. Verborgen auf einer Insel im Golf von Mexico liegt eine rätselhafte Ruine, die zum Schutz gegen Piraterie errichtet wurde. Im bulgarischen Ljulin-Gebirge versteckt sich ein verlassener Gebäudekomplex: Die Bankja-Residenz wurde vom kommunistischen Parteichef Schiwkow in Auftrag gegeben. Im Norden Deutschlands ragen noch heute die Gemäuer einer einst streng geheimen U-Boot-Fertigungsanlage auf.

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