Lost Places
Folge vom 01.06.2026: Lost Places - Folge 73
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Auf der australischen Cockatoo-Insel befinden sich die Überreste eines einst berüchtigten Gefängnisses. Verborgen auf einer Insel im Golf von Mexico liegt eine rätselhafte Ruine, die zum Schutz gegen Piraterie errichtet wurde. Im bulgarischen Ljulin-Gebirge versteckt sich ein verlassener Gebäudekomplex: Die Bankja-Residenz wurde vom kommunistischen Parteichef Schiwkow in Auftrag gegeben. Im Norden Deutschlands ragen noch heute die Gemäuer einer einst streng geheimen U-Boot-Fertigungsanlage auf.
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Genre:Dokumentation, Technologie, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5-11: welt