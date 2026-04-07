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Lost Places

Lost Places - Folge 70

WELTFolge vom 07.04.2026
Lost Places - Folge 70

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Lost Places

Folge vom 07.04.2026: Lost Places - Folge 70

44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

In Schottland, nahe den Fluten des Firth of Forth, liegt eine Anlage, die einst ihrer Zeit voraus war. Heute findet man lediglich verlassene Gebäude mit rostigen Blechdächern und eingeschlagenen Scheiben vor. Einiges lässt Rückschlüsse auf den ursprünglichen Zweck des Ortes zu, an dem Geldwäsche, die russische Mafia und internationale Intrigen eine Rolle gespielt haben könnten. In Bulgarien befindet sich eine Betonruine, die einst zu einem feudalen Ferienort für viele Menschen werden sollte.

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