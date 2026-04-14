Lost Places
Folge vom 14.04.2026: Lost Places - Folge 72
44 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
In den Wäldern Kroatiens befindet sich ein ominöser Turm. Ein Gebäude am Rande des New Yorker Hafens wurde von der US-Regierung seit dem zweiten Weltkrieg bis in die 1960er Jahre für Transporte nach Europa eingesetzt. Im ländlichen Kolumbien liegen verborgen im Unterholz die Überreste einer Stadt. Eine prächtige Anlage am Ufer der Londoner Themse scheint nicht zur tristen Umgebung des Stadtviertels zu passen. Sie spielte eine wichtige Rolle für die Entwicklung der einst größten Stadt der Welt.
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Genre:Dokumentation, Technologie, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: welt