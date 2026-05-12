Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lost Places

Lost Places - Folge 92

WELTFolge vom 12.05.2026
Lost Places - Folge 92

Lost Places - Folge 92Jetzt kostenlos streamen

Lost Places

Folge vom 12.05.2026: Lost Places - Folge 92

43 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Die einst lebhafte Stadt Agdam in der Kaukasusregion Bergkarabach ist seit vielen Jahren komplett zerstört und menschenleer. Ursache dafür ist der Konflikt zwischen den Nationen Armenien und Aserbaidschan. Außerdem: Warum steht ein schottisches Schloss mitten in einer US-amerikanischen Metropole? Die wechselvolle Geschichte des Arbeitshauses von Kansas City.

Alle verfügbaren Folgen