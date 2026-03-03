Lost Places
Folge 4: Lost Places - Folge 94
43 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Eine verfallene Anlage in Florida in der Nähe von Cape Caneveral sollte einst eine große Rolle für die „Apollo 11“-Mission spielen: Wissenschaftler der Firma Aerojet erforschten hier erfolgreich Feststoffraketenantriebe. Doch das ehrgeizige Projekt nahm ein unerwartetes Ende. Und: In Ibizas Gebirgen befinden sich die Ruinen eines ehemaligen legendären Festival-Clubs - seine goldene Zeit dauerte jedoch nur zwei Sommer lang. Was ist passiert?
Lost Places
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12