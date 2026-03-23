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Lost Places

Lost Places - Folge 95

WELTFolge vom 23.03.2026
Lost Places - Folge 95

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Lost Places

Folge vom 23.03.2026: Lost Places - Folge 95

43 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Faszinierende Überreste vergangener Zeiten: Im schottischen Edinburgh erzählen unterirdische Gewölbe eine Geschichte von Aufbruch, Niedergang und Elend. Außerdem: Ein Fort an Kroatiens Küste, erbaut von einem vergangenen Reich zum Schutz einer mächtigen Flotte. Eine verlassene Fabrik in Island, die mit flüssigem Gold für wirtschaftlichen Aufschwung sorgte. Und: die Spuren einer Schlacht auf amerikanischem Boden, die die USA erschütterte.

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