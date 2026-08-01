Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lou!

Farb-Fiasko

KinderweltStaffel 4Folge 6vom 01.08.2026
Farb-Fiasko

Farb-FiaskoJetzt kostenlos streamen

Lou!

Folge 6: Farb-Fiasko

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou beschließt, der Farbe rosa den Kampf anzusagen und färbt in der Badewanne ein Kleid schwarz. Dummerweise fällt dabei die Katze ins Farb-Bad und kommt pechschwarz wieder raus. Eine schwarze Katze bringt Unglück - behauptet jedenfalls der Nachbar. Und tatsächlich werden Emma und Lou an diesem Tag vom Pech verfolgt. Sie müssen sogar zu guter Letzt von der Feuerwehr gerettet werden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lou!
Kinderwelt
Lou!

Lou!

Alle 5 Staffeln und Folgen