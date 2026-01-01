Lou!
5 StaffelnAb 0
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Lou!
Lou kennt ihren Vater nicht und lebt allein mit ihrer Mutter und einer Katze, die sie bei sich aufgenommen haben. Seit dem Kindergarten ist sie in Tristan verliebt, aber sie wagt nicht, ihm ihre Gefühle zu zeigen. Unschuldige Anekdoten aus dem Leben eines Mädchens vor der Pubertät.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat
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