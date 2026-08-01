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Lou!

Kreativ-Wahn

KinderweltStaffel 4Folge 9vom 01.08.2026
Kreativ-Wahn

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Lou!

Folge 9: Kreativ-Wahn

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Da der Aufgang im Treppenhaus in schlechtem Zustand ist, wird es dringend notwendig, ihn zu streichen. Lou schlägt dem Hauseigentümer vor, ein Wandgemälde zu malen, das „Die Liebe unter den Völkern" darstellen soll. Dieser ist von der Idee begeistert und Lou macht sich gleich an die Arbeit.

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