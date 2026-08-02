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LUXUSAUTOS

Ein Mann. Ein Motor. Eine Legende. - AMG

WELTFolge vom 02.08.2026
Ein Mann. Ein Motor. Eine Legende. - AMG

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Folge vom 02.08.2026: Ein Mann. Ein Motor. Eine Legende. - AMG

50 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Affalterbach nahe Ludwigsburg: Die kleine Gemeinde im Schwäbischen ist unter Autofans weltberühmt. Seit 1976 hat hier die zu Mercedes Benz gehörende Autoschmiede AMG ihren Sitz. WELT TV wirft einen seltenen Blick hinter die Kulissen des legendären Motorenwerks und begleitet die Produktion der exklusiven Hochleistungsautomobile vom geheimen Designprozess bis zur fertigen Karosserie.

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