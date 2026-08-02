Ein Mann. Ein Motor. Eine Legende. - AMGJetzt kostenlos streamen
LUXUSAUTOS
Folge vom 02.08.2026: Ein Mann. Ein Motor. Eine Legende. - AMG
50 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Affalterbach nahe Ludwigsburg: Die kleine Gemeinde im Schwäbischen ist unter Autofans weltberühmt. Seit 1976 hat hier die zu Mercedes Benz gehörende Autoschmiede AMG ihren Sitz. WELT TV wirft einen seltenen Blick hinter die Kulissen des legendären Motorenwerks und begleitet die Produktion der exklusiven Hochleistungsautomobile vom geheimen Designprozess bis zur fertigen Karosserie.
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Genre:Auto, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt