Wie man die perfekten Drohnen-Shots umsetztJetzt kostenlos streamen
Making Driven
Folge 1: Wie man die perfekten Drohnen-Shots umsetzt
9 Min.Folge vom 30.12.2019Ab 12
Unzählige Menschen haben eine Drohne - aber wie kann man diese optimal für professionelle Action-Shots einsetzen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Making Driven
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:How-to, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen