Wie man an den Shot der Träume herangeht

Red Bull TVStaffel 1Folge 4vom 30.12.2019
Folge 4: Wie man an den Shot der Träume herangeht

7 Min.Folge vom 30.12.2019Ab 12

Erlebe, was passiert, wenn John Jackson und die Pirate-Film-Crew in einen aktiven Vulkan in Kamchatka, Russland, steigen.

