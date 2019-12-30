Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie man den perfekten Cable-Cam-Shot hinbekommt

Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 30.12.2019
Folge 2: Wie man den perfekten Cable-Cam-Shot hinbekommt

8 Min.Folge vom 30.12.2019Ab 12

John Jackson und die Pirate-Film-Crew wagen sich tief in den Powder in Japan, um atemberaubende Cable-Cam-Shots einzufangen.

