Married to Real Estate
Folge vom 30.07.2022: Ein Haus für immer
45 Min.Folge vom 30.07.2022
Jeff und Kecia suchen ihr Traumhaus im noblen Viertel Sandy Springs, wo sie sich kennengelernt haben. Das Problem: Es soll unter 550.000 Dollar kosten. Auf ihrer Wunschliste steht eins im Ranch-Stil mit drei, vier Schlafzimmern und mindestens zwei Bädern. Obwohl es einem Jackpot gleicht, in der beliebten gegend ein erschwingliches Haus zu erstehen, findet Egypt ein renovierungsbedürftiges Objekt, das gefällt. Im nächsten Schritt zaubern Egypt und Mike ein tolles Haus, das besser ist, als sie es sich je hätten vorstellen können.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.