Ein Keller für die ganze FamilieJetzt kostenlos streamen
Married to Real Estate
Folge vom 06.08.2022: Ein Keller für die ganze Familie
44 Min.Folge vom 06.08.2022
Eine fünfköpfige Familie sucht in South Fulton, GA, nach einem neuen Haus mit fünf Schlafzimmern, einem Keller mit Hobbyraum, Platz für die Kinder und einem Fitnessraum. Sie wollen nicht mehr als 550.000 bezahlen und planen maximal 60.000 für die Renovierung ein. Egypt und Mike unterstützen sie bei der Verwirklichung ihres Traumhauses und helfen dabei, alle Wünsche für ihr Zuhause zu erfüllen. Dazu gehört auch ein Spielzimmer mit einem lebensgroßen Puppenhaus für die kleine Tochter und ein Gemeinschaftsraum im Keller.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.