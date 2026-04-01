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Marys Küchenzauber

Snacks fürs Match

sixxStaffel 1Folge 6vom 25.04.2026
Snacks fürs Match

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Marys Küchenzauber

Folge 6: Snacks fürs Match

20 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Mary Berg lädt ihre sportbegeisterten Freundinnen zu einem großen Spieleabend ein und bereitet dafür ein spektakuläres Stadium-Menü mit kreativen Snacks vor. Sie kreiert hausgemachte Brezel-Hotdogs mit würziger Salzkruste.

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