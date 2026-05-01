Marys Küchenzauber
Folge 17: Vorkochen mal anders
19 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Mary bereitet ein großes Blech geröstetes Gemüse mit Thymian sowie ein saftiges Spatchcock-Hähnchen mit Basilikum-Pesto zu. Aus diesen beiden Grundgerichten zaubert sie mehrere köstliche Mahlzeiten: einen italienischen Panzanella-Salat mit geröstetem Brot, eine cremige Gemüsesuppe, ein herzhaftes Pesto-Chicken-BLT und Pasta mit den aromatischen Resten. So genießen Mary und Aaron entspannte Abende bei selbstgemachtem Essen.
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Marys Küchenzauber
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Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Blue Ant International Limited