Mayday - Extreme LenkmanöverJetzt kostenlos streamen
Mayday
Folge vom 25.04.2026: Mayday - Extreme Lenkmanöver
42 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Bei dem Landeanflug einer DHC-8 in Kathmandu kommt es 2018 zur tödlichen Katastrophe, bei der 52 Insassen ihr Leben verlieren. Nach ungewöhnlich abrupten Lenkmanövern und einem instabilen Anflug kommt der US-Bangla Flug seitlich von der Landebahn ab und geht in Flammen auf. Ist die Maschine aufgrund eines technischen Problems oder menschlichem Fehlversagens verunglückt? Während der Ermittlungen zur Unfallursache machen die Experten eine beunruhigende Entdeckung.
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Genre:Dokumentation, Luftfahrt, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16, Season 19-23: welt