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Mayday

Mayday - Sekunden vor der Landung

WELTFolge vom 27.04.2026
Mayday - Sekunden vor der Landung

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Mayday

Folge vom 27.04.2026: Mayday - Sekunden vor der Landung

43 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Im Juni 1998 muss ein Propair-Flug nach einem ungewöhnlichen Start und Hydraulikproblemen wieder nach Montreal zurückkehren. Wenig später verunglückt die Maschine kopfüber bei einem unkontrollierbaren Landeanflug und es sterben alle elf Insassen. Die Ermittler müssen versuchen, den Unfall ohne Flugdatenschreiber zu rekonstruieren. Führten technische Probleme oder menschliches Versagen zu dieser Katastrophe?

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