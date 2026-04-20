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Mayday

Mayday - In der Zwickmühle

WELTFolge vom 20.04.2026
Mayday - In der Zwickmühle

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Mayday

Folge vom 20.04.2026: Mayday - In der Zwickmühle

42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Beim Landeanflug eines Ansett-New-Zealand-Flugs im Jahr 1995 schlägt die Maschine plötzlich auf dem Boden auf und zerschellt. Bei dem Unfall sterben drei Insassen sofort. Abseits der Zivilisation sind die Überlebenden im winterlichen Neuseeland auf sich allein gestellt. Schaffen es die schwerverletzten Passagiere bei widrigen Wetterverhältnissen zu überleben, bis Rettungskräfte die Absturzstelle lokalisiert haben?

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