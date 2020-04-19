Mein Haus am Strand
Folge vom 19.04.2020: Sommerträume in Ocean City
42 Min.Folge vom 19.04.2020Ab 6
Westport, Washington, liegt zwei Stunden westlich von Seattle und ist bekannt für Seafood und Surfen. Hierhin zieht es Amy und Randy mit ihren drei Kindern. Sie investieren in ihr Traumhaus am Wasser und beginnen mit den Renovierungen. Im Haus warten einige Überraschungen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.