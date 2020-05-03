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Mein Haus am Strand

HGTVFolge vom 03.05.2020
Haus mit Delfin

Haus mit DelfinJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 03.05.2020: Haus mit Delfin

42 Min.Folge vom 03.05.2020

Ein Paar sucht ein Schnäppchen in St. Peterburg in Florida, wo Häuser sonst unbezahlbar sind. Sie haben Glück und finden ein renovierungsbedürftiges Häuschen direkt am Wasser. Sie wollen es für ihre Familienplanung vergrößern - und den Umbau noch vor ihrer Hochzeit abschließen.

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